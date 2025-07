Les Olympiades du Kaefferkopf Ammerschwihr

Les Olympiades du Kaefferkopf Ammerschwihr samedi 19 juillet 2025.

Les Olympiades du Kaefferkopf

Place de la mairie Ammerschwihr Haut-Rhin

Par équipe de 5 personnes affrontez les épreuves techniques, sportives et ludiques le temps d’une journée. Ambiance conviviale garantie. Buvette et petite restauration.

Venez participer aux Olympiades du Kaefferkopf à Ammerschwihr, où vous pourrez vous affronter à travers une multitude d’épreuves sur le thème du monde viticole !

Les Olympiades c’est quoi? Une série d’épreuves techniques, sportives et ludiques inspirées du beau métier de vigneron (course de hottes, course de barriques, pentathlon avec 5 épreuves…).

Inscrivez votre équipe de 5 personnes pour participer aux épreuves la journée du samedi ou du dimanche dans une ambiance conviviale et festive, avec plusieurs lots à la clé !

Animation musicale et jeux pour enfants sur place.

Buvette et petite restauration.

Place de la mairie Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 37 11

English :

In teams of 5, take on technical, sporting and fun challenges over the course of a day. Friendly atmosphere guaranteed. Refreshment bar and snacks.

German :

In Teams von 5 Personen stellen Sie sich einen Tag lang technischen, sportlichen und spielerischen Herausforderungen. Gesellige Atmosphäre garantiert. Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

In squadre di 5 persone, affrontate una giornata di sfide tecniche, sportive e divertenti. Atmosfera amichevole garantita. Bar e snack per rifocillarsi.

Espanol :

En equipos de 5 personas, afronta una jornada de desafíos técnicos, deportivos y divertidos. Ambiente agradable garantizado. Bar y tentempiés.

