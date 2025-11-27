Les Olympiades du numérique LPO Algoud-Laffemas Valence

Les Olympiades du numérique Jeudi 27 novembre, 08h00 LPO Algoud-Laffemas Drôme

Les Olympiades du Numérique rassemblent les classes de Seconde générale, technologique et professionnelle autour d’une compétition ludique et pédagogique. Les élèves participent à trois ateliers – Intelligence Artificielle, verdissement du numérique et électronique – ponctués de quiz pour gagner des points. Un dress code et des bonus (motivation, photo d’équipe) renforcent l’esprit de groupe. Tous les participants reçoivent des goodies et les trois meilleures classes sont récompensées. L’événement vise à faire découvrir les métiers du numérique et à encourager la féminisation de ces filières d’avenir.

LPO Algoud-Laffemas 37 rue barthélémy de laffemas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

