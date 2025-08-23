Les olympiades familiales Carvin

Les olympiades familiales Carvin samedi 23 août 2025.

Les olympiades familiales

rue Picasso Théâtre de verdure Germinal Carvin Pas-de-Calais

Venez relever des défis, seul ou en équipe, en participant aux ateliers sportifs et ludiques, accessibles à tous, et passez un moment convivial en famille ou entre amis !

Au programme dès 7 ans Basket challenge, Parcours chronométré, Parcours du combattant, Parcours gonflables, Rugby challenge, Foot challenge, Flag challenge, Disque golf , Yoseikan challenge, Jeux du lancer,…

Un lot et une collation seront remis à chaque participant.

Au programme pour les 3-6 ans Chamboule tout, Jeux des anneaux, Course l’œuf, Jeu de quilles, Lancer de sacs, Jeu de croquet, Parcours motricité et jeux gonflables.. .

English :

Come and take up the challenge, alone or in a team, by taking part in sports and fun workshops, accessible to all, and spend a convivial moment with family and friends!

German :

Stellen Sie sich allein oder im Team den Herausforderungen, indem Sie an den sportlichen und spielerischen Workshops teilnehmen, die für alle zugänglich sind, und verbringen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Venite a raccogliere la sfida, da soli o in squadra, partecipando ai laboratori sportivi e ludici, aperti a tutti, e divertitevi con la vostra famiglia o i vostri amici!

Espanol :

Ven y acepta el reto, solo o en equipo, participando en los talleres deportivos y lúdicos, abiertos a todos, ¡y pásalo en grande con tu familia o amigos!

