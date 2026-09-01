Les olympiades – Fort Chne Boyard Stade de Cheniménil Cheniménil

Informations pratiques

Cheniménil

Les olympiades – Fort Chne Boyard

Stade de Cheniménil Rue du Stade Cheniménil Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez relever les défis inspirés de l’univers de Fort Boyard à Cheniménil, dans les Vosges ! En famille ou entre amis, formez votre équipe et participez à une série d’épreuves ludiques faisant appel à l’adresse, la réflexion, la rapidité et surtout à l’esprit d’équipe.

Accessible dès 5 ans, cette animation conviviale est idéale pour partager un moment de divertissement en famille ou entre amis. Les équipes, composées de 2 à 5 joueurs avec au moins un adulte, devront faire preuve d’ingéniosité et de coopération pour venir à bout des différents défis.

Rendez-vous au stade de Cheniménil à partir de 10h30. Restauration et buvette sur place.

Une animation familiale et ludique à ne pas manquer pour vivre, le temps d’une journée, une aventure digne de Fort Boyard !Tout public

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Stade de Cheniménil Rue du Stade Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 6 32 67 63 70 ecoleetgram88460@gmail.com

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English :

Come take on challenges inspired by the world of Fort Boyard in Cheniménil, in the Vosges! With family or friends, form your team and take part in a series of fun challenges that test your skill, quick thinking, speed, and, above all, teamwork.

Suitable for ages 5 and up, this fun activity is perfect for enjoying a fun time with family or friends. Teams, consisting of 2 to 5 players with at least one adult, will need to demonstrate ingenuity and cooperation to overcome the various challenges.

Meet at the Cheniménil stadium starting at 10:30 a.m. Food and refreshments available on site.

A fun, family-friendly event not to be missed—spend the day on an adventure worthy of Fort Boyard!

L’événement Les olympiades – Fort Chne Boyard Cheniménil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES