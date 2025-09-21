Les Olympiades Ozenx-Montestrucq

Les Olympiades Ozenx-Montestrucq dimanche 21 septembre 2025.

Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Accueil café, constitution des équipes.
10h30 début des Olympiades lancer d’espadrilles , tir à la corde, parcours relais, course aux déguisements… et plein d’autres surprises.
12h Restauration sur place   .

Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 42 76  bulleetsens64@gmail.com

