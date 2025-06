Les Olympiades Sassetotaises – Sassetot-le-Malgardé 21 juin 2025 09:00

Rassemblez votre équipe de 6 personnes et affrontez vous sur des parcours délirants ! Rendez-vous à la mairie de Sassetot-le-Malgardé.

Inscription gratuite avant le 13 avril ! .

Mairie

Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 24 18 40

English : Les Olympiades Sassetotaises

Gather your team of 6 and take on some crazy courses! Meet at Sassetot-le-Malgardé town hall.

Free registration before April 13!

German :

Stellt euer Team von 6 Personen zusammen und kämpft auf verrückten Parcours gegeneinander! Treffpunkt ist das Rathaus von Sassetot-le-Malgardé.

Kostenlose Anmeldung bis zum 13. April!

Italiano :

Riunisci la tua squadra di 6 persone e affronta dei percorsi pazzeschi! Ritrovo presso il municipio di Sassetot-le-Malgardé.

Iscrizione gratuita entro il 13 aprile!

Espanol :

Reúna a su equipo de 6 personas y enfréntese a recorridos de locura Cita en el ayuntamiento de Sassetot-le-Malgardé.

¡Inscripción gratuita antes del 13 de abril!

