Les Olympiades Sassetotaises Soirée Couscous – Sassetot-le-Malgardé 21 juin 2025 09:00

Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

Pour finir les olympiades Sassetotaises en beauté, une soirée coucous vous est proposée par l’équipe organisatrice ! Soirée dansante et kermesse gratuite pour les enfants vous attendent également au cours de cette soirée conviviale !

Repas complet coucous ou assiette anglaise avec l’apéritif (22€ / adulte)

Tarif enfants (12€/moins de 14 ans)

Inscription avant le 13 avril !

Mairie

Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 24 18 40

English : Les Olympiades Sassetotaises Soirée Couscous

To round off the Sassetot Olympics in style, the organizing team will be hosting a cuckoo party! Dancing and a free children’s fair also await you during this convivial evening!

Couscous meal or English plate with aperitif (22? / adult)

Children’s price (12?/under 14)

Register before April 13!

German :

Um die Olympiade in Sassetotaises mit einem Höhepunkt abzuschließen, bietet Ihnen das Organisationsteam einen Kuckucksabend an! Auch ein Tanzabend und eine kostenlose Kinderkirmes erwarten Sie an diesem geselligen Abend!

Vollständige Mahlzeit Kuckucksuhr oder englischer Teller mit Aperitif (22? / Erwachsener)

Preis für Kinder (12 / unter 14 Jahren)

Anmeldung bis zum 13. April!

Italiano :

Per concludere in bellezza le Olimpiadi di Sassetot, il team organizzativo organizza una serata con orologio a cucù! Ci saranno anche balli e una fiera gratuita per i bambini!

Pasto completo di coucous o piatto inglese con aperitivo (22? / adulto)

Prezzo per i bambini (12? / sotto i 14 anni)

Iscrivetevi entro il 13 aprile!

Espanol :

Como colofón a los Juegos Olímpicos de Sassetot, el equipo organizador ofrecerá una velada con reloj de cuco También habrá baile y una feria infantil gratuita

Cena completa a base de cuscús o plato inglés con aperitivo (22? / adulto)

Precio para niños (12? / menores de 14 años)

Inscríbase antes del 13 de abril

