Les ombres de Fürst le château ressuscité Folschviller

Les ombres de Fürst le château ressuscité

36 avenue du 26 novembre 1944 Folschviller Moselle

Quand la brume tombe sur les vieilles pierres et que les flammes réveillent les ombres, le château s’ouvre sur un monde où l’histoire et la légende se confondent… En franchissant les portes de l’ancien château, vous trouverez un marché fantastique médiéval d’Halloween avec un spectacle et des déambulations envoûtantes, un concours de costumes (n’hésitez pas à venir costumé), des ateliers de tir à l’arc, conte, lancer de hache, démonstration d’artisanat (cuir, vannerie, soufflage de verre, forge …). Les ombres vous attendent… Oserez-vous franchir les portes du château de Fürst ? Mystères et surprises cachés dans la nuit… Le tout diaboliquement orchestré par Wolf’s Waterfall et la Sorcellerie du Warndt, avec l’aide de l’association De Fürst le château d’hier a aujourd’hui.Tout public

36 avenue du 26 novembre 1944 Folschviller 57730 Moselle Grand Est +33 3 87 90 23 37 ombresfurst@gmail.com

English :

When the mist falls on the old stones and the flames awaken the shadows, the castle opens onto a world where history and legend merge? As you pass through the gates of the ancient castle, you’ll find a fantastic medieval Halloween market with a bewitching show and strolls, a costume contest (don’t hesitate to come in costume), archery workshops, storytelling, axe-throwing, craft demonstrations (leather, basketry, glass-blowing, blacksmithing…). Shadows await you? Do you dare to enter the gates of Fürst Castle? Mysteries and surprises hidden in the night? All diabolically orchestrated by Wolf’s Waterfall and La Sorcellerie du Warndt, with the help of the association De Fürst: le château d’hier a aujourd’hui.

German :

Wenn der Nebel auf die alten Steine fällt und die Flammen die Schatten wecken, öffnet sich das Schloss in eine Welt, in der Geschichte und Legende miteinander verschmelzen? Wenn Sie durch die Tore des alten Schlosses gehen, finden Sie einen mittelalterlichen Fantasy-Halloween-Markt mit einer Show und bezaubernden Umzügen, einen Kostümwettbewerb (zögern Sie nicht, kostümiert zu kommen), Workshops wie Bogenschießen, Märchenerzählen, Axtwerfen, Handwerksvorführungen (Leder, Korbflechten, Glasbläserei, Schmiedekunst …). Die Schatten warten auf Sie? Werden Sie es wagen, durch die Tore des Schlosses Fürst zu gehen? Geheimnisse und Überraschungen, die sich in der Nacht verstecken? Alles teuflisch inszeniert von Wolf’s Waterfall und der Sorcellerie du Warndt, mit Hilfe des Vereins De Fürst: le château d’gestern a aujourd’hui.

Italiano :

Quando la nebbia scende sulle vecchie pietre e le fiamme risvegliano le ombre, il castello si apre su un mondo in cui storia e leggenda si fondono? Varcando le porte dell’antico castello, troverete un fantastico mercatino medievale di Halloween con uno spettacolo ammaliante e girovaghi, una gara di costumi (non esitate a venire in costume), laboratori di tiro con l’arco, narrazione, lancio dell’ascia, dimostrazioni di artigianato (lavorazione del cuoio, cesteria, soffiatura del vetro, fabbro, ecc.) Le ombre vi aspettano? Avrete il coraggio di varcare i cancelli di Castel Fürst? Misteri e sorprese nascoste nella notte? Il tutto diabolicamente orchestrato da Wolf’s Waterfall e La Sorcellerie du Warndt, con l’aiuto dell’associazione De Fürst: le château d’hier a aujourd’hui.

Espanol :

Cuando la bruma cae sobre las viejas piedras y las llamas despiertan las sombras, el castillo se abre a un mundo donde se funden historia y leyenda.. Al atravesar las puertas del viejo castillo, encontrará un fantástico mercado medieval de Halloween con un espectáculo hechizante y paseos, un concurso de disfraces (no dude en venir disfrazado), talleres de tiro con arco, cuentacuentos, lanzamiento de hachas, demostraciones de artesanía (marroquinería, cestería, soplado de vidrio, herrería, etc.). ¿Te esperan las sombras? ¿Se atreverá a entrar por las puertas del castillo de Fürst? ¿Misterios y sorpresas ocultos en la noche? Todo diabólicamente orquestado por La Cascada del Lobo y La Sorcellerie du Warndt, con la ayuda de la asociación De Fürst: le château d’hier a aujourd’hui.

