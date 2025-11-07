Les ondes gravitationnelles Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement

Association qui initie chaque année près de 7000 scolaires à l’astronomie. Elle réalise chaque année des expositions thématiques pour tous publics. Elle propose des expositions itinérantes qui ont déjà été montrées dans de nombreux lieux.

L’Association ANDROMEDE propose une conférence le vendredi 7 novembre 2025 à 20h30 par Astrid Lambert, astrophysicienne, spécialiste des ondes gravitationnelles à l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA).





Elle se déroulera à l’Observatoire historique de Marseille (entrée allée Jean-Louis Pons, 4e) .

Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An association that introduces nearly 7,000 schoolchildren to astronomy every year. Every year, it produces themed exhibitions for all publics. Our traveling exhibitions have already been shown in numerous locations.

German :

Eine Vereinigung, die jedes Jahr fast 7000 Schulklassen in die Astronomie einführt. Sie erstellt jedes Jahr thematische Ausstellungen für alle Zielgruppen. Sie bietet Wanderausstellungen an, die bereits an vielen Orten gezeigt wurden.

Italiano :

Un’associazione che ogni anno avvicina all’astronomia quasi 7.000 scolari. Ogni anno produce mostre a tema per il grande pubblico. Le sue mostre itineranti sono già state presentate in diverse località.

Espanol :

Asociación que inicia cada año a cerca de 7.000 escolares en la astronomía. Todos los años organiza exposiciones temáticas para el público en general. Sus exposiciones itinerantes ya se han presentado en varios lugares.

