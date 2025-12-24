Les One du Barj’ Antoine Peyron, Chartres

Les One du Barj’ Antoine Peyron

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 21:30:00

Antoine n’a pas le temps de faire des manières, peut-être dans son deuxième spectacle… Mais pour l’instant, il n’en a qu’un, et il préfère envoyer du lourd.

Ancien ambulancier, il balance anecdotes insolentes, moments de vie décalés et vérités qui piquent, le tout avec une désinvolture jubilatoire. Préparez-vous à rire… et à en redemander. Un conseil âmes sensibles, restez chez vous. Les autres, vous allez vous régaler. Déconseillé au moins de 18 ans. 20 .

English :

Antoine doesn’t have time to play around, perhaps in his second show? But for the time being, he only has one, and he prefers to go heavy.

