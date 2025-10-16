Les One du Barj’ Caroline Seba Chartres

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Jeudi 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 21:30:00

La vie n’est pas un long film tranquille !

Le scénario de ma vie ! Attention Spectacle basé sur des faits beaucoup, beaucoup trop réels. 20 .

English :

Life is not a long, quiet movie!

German :

Das Leben ist kein langer, ruhiger Film!

Italiano :

La vita non è un lungo film tranquillo!

Espanol :

La vida no es una película larga y tranquila

