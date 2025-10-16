Les One du Barj’ Caroline Seba Chartres
Les One du Barj’ Caroline Seba Chartres jeudi 16 octobre 2025.
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Jeudi 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16 21:30:00
2025-10-16
La vie n’est pas un long film tranquille !
Le scénario de ma vie ! Attention Spectacle basé sur des faits beaucoup, beaucoup trop réels. 20 .
English :
Life is not a long, quiet movie!
German :
Das Leben ist kein langer, ruhiger Film!
Italiano :
La vita non è un lungo film tranquillo!
Espanol :
La vida no es una película larga y tranquila
