Les One du Barj' Clément Naslin Chartres vendredi 20 mars 2026.
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 EUR
Vendredi 2026-03-20 20:30:00
Fou d’amour, fou de vie… et fou de scène !
Le jour où il a compris que tomber amoureux d’elle était une folie, il est devenu fou ! Fou de la vie, fou de tout comprendre.
Avec un humour piquant, une énergie contagieuse, un regard affûté, absurde et tendre sur le quotidien, il s’est mis à tout analyser. Beaucoup trop. Alors foutu pour foutu, autant en faire un show. 20 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Crazy for love, crazy for life? and crazy for the stage!
