Les One du Barj’ Clément Naslin

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le jour où il a compris que tomber amoureux d’elle était une folie, il est devenu fou ! Fou de la vie, fou de tout comprendre…

Avec un humour piquant, une énergie contagieuse, un regard affûté, absurde et tendre sur le quotidien, il s’est mis à tout analyser. Beaucoup trop. Alors foutu pour foutu, autant en faire un show. Tout public. 20 .

English :

The day he realized that falling in love with her was madness, he went mad! Crazy about life, crazy about understanding everything…

L'événement Les One du Barj' Clément Naslin Chartres a été mis à jour le 2025-12-29