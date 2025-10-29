Les One du Barj’ Jessica Anneet Chartres

Les One du Barj’ Jessica Anneet

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Ma première année à Paris vient de s’écouler. De mes cours de théâtre, en passant par mes aventures amoureuses inexistantes… ou encore de mon passé d’animatrice, vous pourrez voir ce qu’est le quotidien d’une fille parfaite… Et particulièrement dérangée.

Vous pourrez découvrir que la collocation c’est sympa mais que parfois la solitude a du bon, ou encore que les huîtres sont redoutables pour les humains. 20 .

English :

My first year in Paris has come and gone. From my acting classes, to my non-existent love affairs… to my past as an animator, you can see what the daily life of a perfect girl is like… And a particularly disturbed one.

German :

Mein erstes Jahr in Paris ist gerade vergangen. Von meinen Theaterkursen über meine nicht vorhandenen Liebesabenteuer … bis hin zu meiner Vergangenheit als Animateurin können Sie hier sehen, wie der Alltag eines perfekten Mädchens aussieht … Und besonders gestörte.

Italiano :

Il mio primo anno a Parigi è volato. Dalle mie lezioni di teatro, alle mie inesistenti relazioni amorose… al mio passato da animatrice, potete vedere com’è la vita quotidiana di una ragazza perfetta… E di una ragazza particolarmente disturbata.

Espanol :

Mi primer año en París ha pasado volando. Desde mis clases de teatro, pasando por mis inexistentes relaciones amorosas… hasta mi pasado como animadora, puedes ver cómo es el día a día de una chica perfecta… Y una particularmente perturbada.

