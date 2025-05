Les One du Barj’ Justin Made in China – Chartres, 28 mai 2025 20:30, Chartres.

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Mercredi 2025-05-28 20:30:00

Justin se cherche dans un monde, qui lui-même ne sait pas où il va.

À force d’auto dérision, d’acting, de finesse mais aussi de débilités dantesques, il désamorce ses propres doutes. Mais il ne se gêne pas pour envoyer quelques tacles à une société qui, souvent, accepte l’absurde sans broncher. Justin aborde sa singularité dans ce tout nouveau spectacle le développement personnel, les questions existentielles et même quelques terrains encore jamais foulés en humour les rêves, l’espace, et tout ce qu’on préfère éviter de regarder en face. Il tente de se chercher et après tout, se chercher , c’est aussi accepter de ne rien comprendre. Un spectacle rempli de rire, d’absurdités, et de doute. Bref, humain et hilarant. 23 .

English :

Justin is searching for himself in a world that doesn’t know where he’s going.

German :

Justin sucht sich in einer Welt, die selbst nicht weiß, wohin sie geht.

Italiano :

Justin è alla ricerca di se stesso in un mondo che non sa dove andare.

Espanol :

Justin se busca a sí mismo en un mundo que no sabe adónde va.

