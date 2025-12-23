Les One du Barj’ Pierre-Alexandre, Chartres

Les One du Barj’ Pierre-Alexandre

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Pierre-Alexandre est un artiste complet, humoriste, auteur-compositeur interprête et musicien. Dans son rêve d’enfant de divertir le monde, Pierre-Alexandre, sur scène, accompagné de sa guitare et son piano, sait trouver les mots justes pour nous faire rire.

Son humour original, grâce à ses mélodies, son jeu de comédien indéniable et ses textes sur des sujets légers (sa première voiture, son amour de la Saint Valentin, les grèves…) ou plus engagés (la religion, sa vasectomie…) s’invite sur les planches dans un souffle novateur et efficace. Il a remporté plusieurs prix lors de différents Tremplin de l’Humour dans toute la France. N’hésitez pas à venir le découvrir sur scène dans son spectacle C’est juste pour dire , voilà… c’était juste pour dire. Lab’L Comedy Productions. 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Pierre-Alexandre is a complete artist, humorist, singer-songwriter and musician. In his childhood dream of entertaining the world, Pierre-Alexandre, on stage accompanied by his guitar and piano, knows how to find the right words to make us laugh.

