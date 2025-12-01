Les One du Barj’ Reda Saoui

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 21:30:00

Date(s) :

2025-12-16

L’humoriste se livre en toute intimité de son expatriation en France au racisme ordinaire, en passant par sa nouvelle vie de châtelain et son embolie pulmonaire.

Une parenthèse de vie bien chargée Mais en gros, je fais juste des blagues. Pourquoi on s’prend trop au sérieux dans les bios de spectacles ? 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The comedian opens up about his expatriation to France, ordinary racism, his new life as a squire and his pulmonary embolism.

German :

Der Humorist gibt intime Einblicke: von seiner Auswanderung nach Frankreich über gewöhnlichen Rassismus, sein neues Leben als Schlossherr bis hin zu seiner Lungenembolie.

Italiano :

Il comico parla del suo espatrio in Francia, del razzismo ordinario, della sua nuova vita da scudiero e della sua embolia polmonare.

Espanol :

El cómico habla de su expatriación a Francia, del racismo ordinario, de su nueva vida como escudero y de su embolia pulmonar.

L’événement Les One du Barj’ Reda Saoui Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES