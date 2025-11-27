Les One du Barj’ Victoria Pianasso Chartres

Les One du Barj’ Victoria Pianasso

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

Date(s) :

2025-11-27

La simplicité est la sophistication suprême , c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain.

Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre stand up, personnages, et parodies de chansons, Victoria vous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde. À la fois mordante et touchante, elle vous partage ses réflexions sur fond de féminisme et de hits incontournables. Comme Tina Arena, Victoria rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit Reste simple . Elle n’a pas réussi. 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Simplicity is the ultimate sophistication that’s not me saying it, it’s Leonardo da Vinci. Why make things complicated when you can make them simple? Or rather, why do simple things when you can do complicated things? That’s the complexity of the human being.

German :

Einfachheit ist die höchste Raffinesse , das sage nicht ich, sondern Leonardo da Vinci. Warum kompliziert, wenn man auch einfach kann? Oder besser gesagt: Warum einfach machen, wenn man kompliziert machen kann? Das ist die ganze Komplexität des menschlichen Wesens.

Italiano :

Non l’ho detto io, ma Leonardo da Vinci. Perché complicare le cose quando si possono rendere semplici? O meglio, perché fare cose semplici quando si possono fare cose complicate? Questa è la complessità dell’essere umano.

Espanol :

No lo dije yo, lo dijo Leonardo da Vinci. ¿Por qué hacer las cosas complicadas cuando puedes hacerlas sencillas? O mejor dicho, ¿por qué hacer cosas sencillas cuando puedes hacer cosas complicadas? Esa es la complejidad del ser humano.

L’événement Les One du Barj’ Victoria Pianasso Chartres a été mis à jour le 2025-10-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES