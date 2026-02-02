Les Onomatopeurs Chez Poï et Mag Bagas

Les Onomatopeurs

2026-02-08

2026-02-08

2026-02-08

Entre tchatches débridées et scats endiablés, nos deux compères déclinent des chansons enjazzées au piano, washboard et banjolélé. De la vie coupée, en tranches, le ton décalé pour en rire, ils nous déballent leur complicité pour notre plus grand plaisir. Un goûter sorti du panier finira la journée après le concert, pensez à amener vos couverts non jetables. .

Chez Poï et Mag 2 Jonc Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 49 70

