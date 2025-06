Les Opusculaires XVe du Château de Salignac Rue du Préssoir Salignac-Eyvigues 14 août 2025 10:30

Dordogne

Les Opusculaires XVe du Château de Salignac Rue du Préssoir Château de Salignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 10:30:00

fin : 2025-08-16 18:30:00

Date(s) :

2025-08-14

Les Opusculaires XVe siècle en août ! Place aux Opusculaires XVe siècle, avec une trentaine de reconstitueurs attendus pour une immersion totale dans l’histoire vivante. Ce qui rend ces événements uniques ? Le château tout entier s’anime chaque salle devient un décor vivant où les passionnés font revivre le quotidien d’autrefois. Combats & animations en continu sur la journée.

Réductions sur le prix du billet en prévente sur le site Internet (jusqu’au 6 Août) https://www.chateausalignac.com/site/les-opusculaires/ .

Rue du Préssoir Château de Salignac

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

English : Les Opusculaires XVe du Château de Salignac

Opusculaires XVe siècle in August! Make way for the Opusculaires XVe siècle, with some thirty re-enactors expected for a total immersion in living history. Continuous fights and animations all day long. Reduced ticket prices available in advance on our website (until August 6)

German : Les Opusculaires XVe du Château de Salignac

Die Opusculaires XVe siècle im August! Platz für die Opusculaires XVe siècle, mit etwa 30 erwarteten Reenactors, die Sie vollständig in die lebendige Geschichte eintauchen lassen. Kämpfe und Animationen den ganzen Tag über. Ermäßigung auf den Ticketpreis im Vorverkauf auf der Website (bis zum 6. August)

Italiano :

Opuscoli del XV secolo in agosto! Fate largo agli Opusculaires XVe siècle, con una trentina di rievocatori attesi per un’immersione totale nella storia vivente. Combattimenti e animazioni continue per tutta la giornata. Biglietti ridotti disponibili in prevendita sul sito (fino al 6 agosto)

Espanol : Les Opusculaires XVe du Château de Salignac

¡Opusculaires XVe siècle en agosto! Abran paso a los Opusculaires XVe siècle, con una treintena de recreadores esperados para una inmersión total en la historia viva. Combates y animaciones continuas durante todo el día. Venta anticipada de entradas a precio reducido en la página web (hasta el 6 de agosto)

