Les orchidées à l’honneur Dompcevrin
Les orchidées à l’honneur Dompcevrin dimanche 17 mai 2026.
Les orchidées à l’honneur
Dompcevrin Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Patrice, conservateur bénévole et passionné de nature, vous fera découvrir le monde des orchidées sur cette pelouse calcaire d’intérêt régional du Haty.
Perles de beautés, mirlitonnes peut-être, à la biologie singulière, les orchidées sauvages n’ont rien à envier aux phalaenopsis et paphiopedilum d’appartement.
Chaussures de marche et paire de jumelle conseillées.
Inscription obligatoire.Tout public
0 .
Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est pat55@wanadoo.fr
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English :
Patrice, volunteer curator and nature enthusiast, will introduce you to the world of orchids on this limestone lawn of regional interest in Haty.
Pearls of beauty, mirlitonnes perhaps, with a singular biology, wild orchids have nothing to envy the phalaenopsis and paphiopedilum of the home.
Walking shoes and binoculars recommended.
Registration required.
L’événement Les orchidées à l’honneur Dompcevrin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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