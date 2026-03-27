Les orchidées à l’honneur

Dompcevrin Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Patrice, conservateur bénévole et passionné de nature, vous fera découvrir le monde des orchidées sur cette pelouse calcaire d’intérêt régional du Haty.

Perles de beautés, mirlitonnes peut-être, à la biologie singulière, les orchidées sauvages n’ont rien à envier aux phalaenopsis et paphiopedilum d’appartement.

Chaussures de marche et paire de jumelle conseillées.

Inscription obligatoire.Tout public

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Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est pat55@wanadoo.fr

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English :

Patrice, volunteer curator and nature enthusiast, will introduce you to the world of orchids on this limestone lawn of regional interest in Haty.

Pearls of beauty, mirlitonnes perhaps, with a singular biology, wild orchids have nothing to envy the phalaenopsis and paphiopedilum of the home.

Walking shoes and binoculars recommended.

Registration required.

L’événement Les orchidées à l’honneur Dompcevrin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COEUR DE LORRAINE