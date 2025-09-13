Les Orch’idées d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris

Atelier gratuit : Apprenez à monter une orchidée en épiphyte

De nombreuses orchidées poussent naturellement accrochées aux arbres, sans terre, simplement fixées à un support. Ces plantes, dites épiphytes, s’épanouissent souvent mieux lorsqu’elles sont cultivées de cette manière.

Lors de cet atelier, des spécialises vous guideront pour apprendre à fixer une orchidées sur un support en liège (plante et matériel sont fournis).

Vous repartirez avec votre orchidée montée ainsi que tous les conseils nécessaires pour en prendre soin et la voir s’épanouir chez vous.

Durée: 1h30

Au Jardin des serres d’Auteuil – Un écrin végétal unique qui abrite des plantes venues du monde entier.

2 Créneaux vous sont proposés le samedi 13 septembre:

– De 10h30 à 12h00

– De 14h00 à 15h30

Modalités d’inscription

Afin de permettre un échange de qualité, le nombre de places par créneau est limité. La participation à cette activité nécessite donc une inscription préalable en nous contactant à l’adresse suivante: DEVE-JardinBotaniquedeParisAuteuil@paris.fr Toute personne mineure doit être accompagnée d’un responsable légal.

Participez à des échanges riches et ludiques autour des orchidées avec des passionnés de plantes !

gratuit

Pour tout complément d’information et afin de procéder à l’inscription vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : DEVE-JardinBotaniquedeParisAuteuil@paris.fr

Public adultes.

Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

DEVE-JardinBotaniquedeParisAuteuil@paris.fr