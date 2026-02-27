Les ordonnances musicales de la figue forte & Gigue Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 19:30 –

Gratuit : non Prix libre Prix libre.Réservation en ligne ou sur place (le soir-même). Tout public

LES ORDONNANCES MUSICALES DE LA FIGUE FORTE [concert perfomance] – Jonathan Poulet, Cie La Nouvelle PaniqueJonathan Poulet est invité par Laurent Cebe (Des Individué·e·s) ; Il fait partie des artistes qui reviendront régulièrement durant les trois années de présence de la compagnie au Nouveau Studio Théâtre.Performeur, musicien et artiste plasticien, Jonathan Poulet associe sa recherche visuelle à une pratique musicale et performative, à travers la fabrique d’instruments et de dispositifs expérimentaux dédiés à modifier les cadres et les formes des concerts.Au coeur de son projet de performance solo prédomine ainsi le geste instrumental, par l’exploration des multiples possibilités de jeux gestuels et de présences aux spectateur-rices.Il présentera au Nouveau Studio Théâtre le fruit de ses recherches actuelles au cours d’un concert-performance où s’articuleront des vocabulaires de gestes musicaux en interaction avec des prototypes d’instruments précis, choisis ou fabriqués, autant qu’avec des objets du quotidien. L’importance du récit, de la fiction et de l’imaginaire, mais aussi de l’improvisation, agiront comme un liant entre ses pratiques, pour nous adresser ses émotions sans artifices ni mur. GIGUE [concert, musique expérimentale] – Théo Vincent« gigue » : un projet solo du musicien Théo Vincent qui vient de publier son premier album « How the fuck do I get back down to Earth ».

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com



