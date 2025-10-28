Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers HEC Alumni Paris

Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers HEC Alumni Paris Mardi 28 octobre, 10h00 Gratuit

GENERATION SHARE – Cercle historique – » Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers. »

Bonjour, chers amis!

Nous sommes heureux d’accueillir, pour notre

Cercle Historique,

notre camarade, Alain de Savigny,

le 28 octobre à 10h

Il nous propose la conférence

« Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers. »

Des Croisades sont nées des Organisations telles que les Templiers

qui ont impacté l’Histoire bien au-delà.. …..

A très vite vous revoir,

à l’Association et en ligne – lien ci-dessous:

LIEN : [https://us02web.zoom.us/j/81294858724?pwd=jhVNPSdfshEYgSQLKIvQCqVA2iYANn.1](https://us02web.zoom.us/j/81294858724?pwd=jhVNPSdfshEYgSQLKIvQCqVA2iYANn.1)

ID de réunion : 812 9485 8724 – Code secret : 892526

Daniel HAUMONT, responsable du Cercle historique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T12:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris