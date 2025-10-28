Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers HEC Alumni Paris
Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers HEC Alumni Paris mardi 28 octobre 2025.
Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers HEC Alumni Paris Mardi 28 octobre, 10h00 Gratuit
GENERATION SHARE – Cercle historique – » Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers. »
Bonjour, chers amis!
Nous sommes heureux d’accueillir, pour notre
Cercle Historique,
notre camarade, Alain de Savigny,
le 28 octobre à 10h
Il nous propose la conférence
« Les Ordres Religieux, Militaires et Hospitaliers. »
Des Croisades sont nées des Organisations telles que les Templiers
qui ont impacté l’Histoire bien au-delà.. …..
A très vite vous revoir,
à l’Association et en ligne – lien ci-dessous:
LIEN : [https://us02web.zoom.us/j/81294858724?pwd=jhVNPSdfshEYgSQLKIvQCqVA2iYANn.1](https://us02web.zoom.us/j/81294858724?pwd=jhVNPSdfshEYgSQLKIvQCqVA2iYANn.1)
ID de réunion : 812 9485 8724 – Code secret : 892526
Daniel HAUMONT, responsable du Cercle historique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-28T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-10-28T12:00:00.000+01:00
1
https://www.hecalumni.fr/fr/event/generation-share-cercle-historique-les-ordres-religieux-militaires-et-hospitaliers/2025/10/17/13009
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris