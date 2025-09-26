LES OREILLES ROUGES Castries

LES OREILLES ROUGES Castries vendredi 26 septembre 2025.

LES OREILLES ROUGES

Rue des Écoles Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Deux rockeurs tout aussi touchants qu’idiots s’improvisent professeurs de rock et arrivent avec des tubes plein les sacoches ! Fidèles aux codes du bon rock’n’roll, ils offrent un vrai concert pour les mioches et leurs parents. Concert à 19h.

Deux rockeurs tout aussi touchants qu’idiots s’improvisent professeurs de rock et arrivent avec des tubes plein les sacoches ! Fidèles aux codes du bon rock’n’roll, ils offrent un vrai concert pour les mioches et leurs parents. Concert à 19h.

Atelier cirque avec Accidental Compagnie

Dès 17h30, les acrobates de la compagnie proposent démonstrations et initiations aux enfants dès cinq ans comme aux adultes. .

Rue des Écoles Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Two rockers, as touching as they are silly, improvise themselves as rock teachers and come up with a whole load of hits! Faithful to the codes of good rock?n?roll, they offer a real concert for kids and their parents. Concert at 7pm.

German :

Zwei Rocker, die ebenso rührend wie albern sind, spielen sich als Rocklehrer auf und kommen mit Hits in den Taschen! Sie bleiben den Codes des guten Rock’n’Roll treu und bieten ein echtes Konzert für Kinder und ihre Eltern. Konzert um 19 Uhr.

Italiano :

Due rocker tanto commoventi quanto sciocchi si improvvisano insegnanti di rock e sfornano un sacco di hit! Fedeli ai codici del buon rock’n’roll, offrono un vero concerto per i bambini e i loro genitori. Concerto alle 19.00.

Espanol :

Dos rockeros tan conmovedores como tontos improvisan como profesores de rock ¡y se inventan un montón de éxitos! Fieles a los códigos del buen rock?n?roll, ofrecen un auténtico concierto para los niños y sus padres. Concierto a las 19.00 h.

L’événement LES OREILLES ROUGES Castries a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT MONTPELLIER