Les oreilles vagabondes Histoires en langues étrangères Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Les oreilles vagabondes Histoires en langues étrangères

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 11:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Tout public

Ouvrez grand les oreilles et partez à la découverte d’une langue étrangère ! Des histoires de différents pays, racontées par une bibliothécaire.

Enfants à partir de 3 ans. .

English : Les oreilles vagabondes Histoires en langues étrangères

