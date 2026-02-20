Les oreilles vagabondes Histoires en langues étrangères Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 11:00:00
2026-03-04
Tout public
Ouvrez grand les oreilles et partez à la découverte d’une langue étrangère ! Des histoires de différents pays, racontées par une bibliothécaire.
Enfants à partir de 3 ans. .
