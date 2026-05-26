Ferrals-les-Corbières

LES ORFÊTES

Avenue de Carcassonne Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le domaine viticole Orfée vous convie pour fêter l’arrivée de l’été !

L’équipe des Celliers d’Orfée est impatiente de vous retrouver pour une soirée où la convivialité et la fête ne font qu’un !

Au programme ambiance musicale survoltée, rencontres artistiques, dégustation des cuvées L’Envol, Sextant ou 1745…

Sur place, retrouvez les restaurateurs bistro.tapas.obb, Les douceurs de Nass, Belle Mer, Le petit bouchon By Chez Brice

Soirée animée par le groupe One génération discomobile.

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Avenue de Carcassonne Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 09 76 contact@celliersdorfee.com

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English :

The Orfée winery invites you to celebrate the arrival of summer!

The Celliers d’Orfée team looks forward to welcoming you to an evening of conviviality and celebration!

On the program: a lively musical atmosphere, artistic encounters, tastings of our vintages: L’Envol, Sextant or 1745…

On-site restaurateurs: bistro.tapas.obb, Les douceurs de Nass, Belle Mer, Le petit bouchon By Chez Brice

Evening entertainment by the group One génération discomobile.

L’événement LES ORFÊTES Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-05-26 par