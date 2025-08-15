Les Orgues de l’Aisne 2025 en concert à Laon Laon

Les Orgues de l’Aisne 2025 en concert à Laon

Place du Parvis Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Début : 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Le traditionnel concert du 15-Août dans la cathédrale de Laon !

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce vendredi, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Laon Lidia Książkiewicz, avec au programme des œuvres de Vierne et Florentz, ou comment mettre en avant par la musique les oeuvres du Musée de Laon …

Alors RV dans la cathédrale de Laon à 17h ! 0 .

Place du Parvis Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 amisdesorgues.laon@gmail.com

English :

The traditional August 15th concert in Laon Cathedral!

German :

Das traditionelle Konzert am 15. August in der Kathedrale von Laon!

Italiano :

Il tradizionale concerto del 15 agosto nella cattedrale di Laon!

Espanol :

El tradicional concierto del 15 de agosto en la catedral de Laon

