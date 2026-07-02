Informations pratiques

Marle

Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Marle

Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !

Ce samedi, venez assister à ce concert avec Salomé Gamot à l’orgue accompagné de la flûtiste Marion Pottier.

Et côté répertoire, seront interprétées des œuvres de Bach, Chaminade, Viardot, Alain et Sariaaho…

RV dans l’église Notre-Dame à 20h30 !

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !

Ce samedi, venez assister à ce concert avec Salomé Gamot à l’orgue accompagné de la flûtiste Marion Pottier.

Et côté répertoire, seront interprétées des œuvres de Bach, Chaminade, Viardot, Alain et Sariaaho…

RV dans l’église Notre-Dame à 20h30 ! .

Marle 02250 Aisne Hauts-de-France adama@aisne.fr

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English :

The Organs of the Aisne: Discover how this instrument comes to life through concerts (most of which are free) scheduled from April through October throughout the department!

This Saturday, come enjoy this concert featuring Salomé Gamot on the organ, accompanied by flutist Marion Pottier.

The program will feature works by Bach, Chaminade, Viardot, Alain, and Sariaaho.

See you at Notre-Dame Church at 8:30 p.m.!

L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Marle Marle a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon