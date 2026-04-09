Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne
Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne dimanche 27 septembre 2026.
Villeneuve-sur-Aisne
Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne
Villeneuve-sur-Aisne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !
Ce dimanche, venez assister à ce concert voix et orgue en compagnie de la mezzo-soprano Françoise Masset et de l’organiste Daniel Chappuis…
RV dans l’église Saint-Pierre (horaire NC) !
Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !
Ce dimanche, venez assister à ce concert voix et orgue en compagnie de la mezzo-soprano Françoise Masset et de l’organiste Daniel Chappuis…
RV dans l’église Saint-Pierre (horaire NC) ! .
Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France adama@aisne.fr
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English :
Les Orgues de l?Aisne, or how to make this instrument resonate through concerts (most of them free) scheduled from April to October throughout the department!
This Sunday, join mezzo-soprano Françoise Masset and organist Daniel Chappuis for a concert of voice and organ?
RV in Saint-Pierre church (NC time)!
L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon
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