Villeneuve-sur-Aisne

Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne

Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !

Ce dimanche, venez assister à ce concert voix et orgue en compagnie de la mezzo-soprano Françoise Masset et de l’organiste Daniel Chappuis…

RV dans l’église Saint-Pierre (horaire NC) !

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés d’avril à octobre dans tout le département !

Ce dimanche, venez assister à ce concert voix et orgue en compagnie de la mezzo-soprano Françoise Masset et de l’organiste Daniel Chappuis…

RV dans l’église Saint-Pierre (horaire NC) ! .

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France adama@aisne.fr

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English :

Les Orgues de l?Aisne, or how to make this instrument resonate through concerts (most of them free) scheduled from April to October throughout the department!

This Sunday, join mezzo-soprano Françoise Masset and organist Daniel Chappuis for a concert of voice and organ?

RV in Saint-Pierre church (NC time)!

L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon