Les orgues du marché Église Saint-Jean du Baly Lannion

Informations pratiques

Lannion

Les orgues du marché

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 12:00:00

fin : 2026-08-06 12:45:00

Date(s) :

2026-08-06

Comme par les années passées, l’association des Amis de l’Orgue met un point d’honneur à faire entendre les talents locaux ainsi que les jeunes organistes des départements voisins.

Ce jeudi Tony DUDOGNON.

Ces auditions sont libres dans le temps et gratuites. Elles permettent notamment aux touristes qui visitent l’église d’entendre l’orgue durant tout ou partie de l’audition. .

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les orgues du marché Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose