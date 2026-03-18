Les origines Chartraines du Perche au Cinéma Le Rex

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Conférence sur Les origines Chartraines du Perche organisée par les Amis du Perche d’Eure et Loir au cinéma LE REX de Nogent-le-Rotrou.

l’intervenant Jean-Marc Baché, installé dans le Perche, vous expose une remise en cause documentée sur la notion de Perche et de Forêt .

Conférence sur Les origines Chartraines du Perche organisée par les Amis du Perche d’Eure et Loir au cinéma LE REX de Nogent-le-Rotrou.

l’intervenant Jean-Marc Baché est installé dans le Perche depuis une dizaine d’année. Passionné par les arts et l’histoire, il est titulaire d’une licence en histoire de l’art, d’un doctorat en archéologie et continue ses recherches en anthropologie religieuse. La conférence proposée est une remise en cause documentée sur la notion de Perche et de forêt , un nouveau point de vue adopté par les dernières recherches archéologiques forestières. .

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 90 13 michelkrecke@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Les origines Chartraines du Perche organized by the Amis du Perche d’Eure et Loir at the LE REX cinema in Nogent-le-Rotrou.

the speaker, Jean-Marc Baché, who lives in the Perche region, will present a documented reconsideration of the notion of Perche and Forêt .

L’événement Les origines Chartraines du Perche au Cinéma Le Rex Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE