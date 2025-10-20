Les origines du droit: d’où vient le droit? Qui l’a fait? HEC Alumni Paris

Les origines du droit: d’où vient le droit? Qui l’a fait? Par HEC Alumni

GENERATION SHARE – Génération Partage

Partageons nos talents!

Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre

Cercle de réflexion

le lundi 20 octobre 2025 à 14h30

Les origines du droit:

d’où vient le droit? Qui l’a fait?

par Anthony SHEA

Un simple contrat peut-il avoir joué un rôle capital dans l’histoire de l’espèce humaine ?!

Rien de moins. Il fut signé un beau matin de juin, au bord d’un fleuve.

Nous n’en disons pas plus pour l’instant. Il s’agit seulement de vous suggérer que le Droit n’est pas – loin de là – un sujet ennuyeux.

Nous vivons dans le droit. Il garantit l’ordre, sans doute, mais protège-t-il notre liberté, ou la contraint-il ?

Et d’abord, d’où vient le droit, qui l’a fait ?

Le Droit, de quel droit ?………..

Le droit se mue en un nombre croissant de droits à …..Où arrêter l’inflation ?

Ces questions vont nous occuper lors d’une première séance le 20 octobre.

Mais ce n’est pas fini ! Dans le monde occidental deux systèmes de droit ont émergé : le droit civil européen et la common law.

Comment cela s’est-il produit, quel est le meilleur des deux systèmes ?

C’est ce que nous essaierons de comprendre lors de la deuxième séance du 17 novembre.

Avec vous, si vous tenez jusque là. Ce qu’espère l’orateur !

en présentiel à l’Asso, ou en ligne

LIEN: [https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09](https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09)

ID de réunion : 886 1921 2733 – Code secret : 144964

Très amicalement,

Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-20T17:05:00.000+02:00

