Les Ormes : Une demeure à découvrir à Viroflay Les Ormes Viroflay

Les Ormes : Une demeure à découvrir à Viroflay Les Ormes Viroflay dimanche 21 septembre 2025.

Les Ormes : Une demeure à découvrir à Viroflay Dimanche 21 septembre, 10h00 Les Ormes Yvelines

30 à 35 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A partir de 10h, ouverture exceptionnelle des Ormes

16h : lectures poétiques et pièce en un acte de Jules Claretie (sur réservation).

Les Ormes 34 rue Gabriel-Péri 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 06 64 63 11 27 https://viroflaypatrimoine.wixsite.com/site/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 63 11 27 »}] Maison du XIXe siècle, achetée en 1880 par l’homme de lettres Jules Claretie (1840-1913) qui fut académicien et administrateur de la Comédie Française pendant un quart de siècle. Gare rive droite, proche de la Rue Gabriel Péri.

A partir de 10h, ouverture exceptionnelle des Ormes

Famille BASTID