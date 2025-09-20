Les Ormes, une demeure à découvrir à Viroflay Salle Dunoyer-de-Segonzac Viroflay
Les Ormes, une demeure à découvrir à Viroflay 20 et 21 septembre Salle Dunoyer-de-Segonzac Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00
Samedi 20 septembre
Exposition de 10h à 18h: « Jules Claretie et sa maison d’écrivain » (Les Ormes)
16h : conférence théâtralisée
Dimanche 21 septembre
Exposition de 10h à 13h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac 14 avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 06 64 63 11 27 https://viroflaypatrimoine.wixsite.com/site/ Salle municipale
