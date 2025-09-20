Les Ormes, une demeure à découvrir à Viroflay Salle Dunoyer-de-Segonzac Viroflay

Les Ormes, une demeure à découvrir à Viroflay 20 et 21 septembre Salle Dunoyer-de-Segonzac Yvelines

Samedi 20 septembre

Exposition de 10h à 18h: « Jules Claretie et sa maison d’écrivain » (Les Ormes)

16h : conférence théâtralisée

Dimanche 21 septembre

Exposition de 10h à 13h.

Salle Dunoyer-de-Segonzac 14 avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 06 64 63 11 27 https://viroflaypatrimoine.wixsite.com/site/ Salle municipale

