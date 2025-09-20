Les Orres, station sculpture Les orres, office de tourisme Les Orres

Les Orres, station sculpture Les orres, office de tourisme Les Orres samedi 20 septembre 2025.

Les Orres, station sculpture Samedi 20 septembre, 14h30 Les orres, office de tourisme Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Pour un regard neuf sur cette station initiée par l’Etat, architecture contemporaine remarquable depuis 2008. Une station travaillée comme une sculpture par l’architecte jean-Michel Legrand, dans les années 1965-1970. Visite conduite par un architecte, enseignant chercheur à Marseille et une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Les orres, office de tourisme Station des Orres 1650 1 Place Des Étoiles 05200, Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Station de ski inaugurée en 1970, issue du Plan neige national. Architecture sculpture et « organique » par l’architecte Jean-Michel Legrand.

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Orres 1650, immeuble le Cairn @ C. Clivio PAH SP GQ