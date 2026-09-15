Informations pratiques

Béziers

LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

L’artiste de 26 ans présente une série explorant l’idée que même au cœur de la destruction, l’espoir persiste.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

L’artiste de 26 ans présente une série explorant l’idée que même au cœur de la destruction, l’espoir persiste.

Entrée libre. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE

The 26-year-old artist presents a series that explores the idea that even in the midst of destruction, hope endures.

L’événement LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34