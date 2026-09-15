LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-08
L’artiste de 26 ans présente une série explorant l’idée que même au cœur de la destruction, l’espoir persiste.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.
L’artiste de 26 ans présente une série explorant l’idée que même au cœur de la destruction, l’espoir persiste.
Entrée libre. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE
The 26-year-old artist presents a series that explores the idea that even in the midst of destruction, hope endures.
L’événement LES OSTALS – TIFFANY VIAUD : APRÈS LA CHUTE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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