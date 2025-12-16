Les oubliés de l’Occupation : la psychiatrie sous le régime de Vichy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Pendant la guerre, des milliers de personnes internées sous Vichy dans les hôpitaux psychiatriques furent abandonnées, victimes de la faim, du froid et de l’indifférence. Face à cette tragédie silencieuse, certains soignants tentèrent, malgré la pénurie et les contraintes, d’adoucir les conditions de vie de leurs patients. Dans d’autres établissements, des médecins allèrent jusqu’à protéger des patientes juives, en prolongeant volontairement leur hospitalisation pour leur éviter la déportation. C’est cette histoire complexe, à la croisée du drame humain, de la résistance et de la mémoire, que nous vous invitons à découvrir. Nos intervenants retraceront ces parcours oubliés à travers leurs recherches historiques et leurs récits inspirés de faits réels.

En présence de Michel Caire, psychiatre et historien, Myriam Frégonèse, directrice d’établissement psychiatrique et autrice, et Catherine Zittoun, psychiatre et autrice.

Animée par Eduardo Castillo.

Autre rencontre ce jour-là (Transmettre la Shoah aujourd’hui : quand la création devient mémoire) Dimanche 15 février à 14h En présence de Michael Rosen, auteur, et Murielle Szac, autrice et éditrice. Animée par Eduardo Castillo.

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 15 février 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Navette gratuite proposée le dimanche 15 février.

Le dimanche 15 février 2026

de 16h15 à 17h15

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

