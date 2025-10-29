Les Ours gloutons au Pôle Nord Cinématographe (Le) Nantes

Les Ours gloutons au Pôle Nord Cinématographe (Le) Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 10:00 – 10:45

Gratuit : non Plein tarif 6€tarif réduit 4€ (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3€ (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche)

Les mois d’hiver dans leur cabane, Nico et Mika, deux ours inséparables, ont fort à faire : réparer les fuites du toit alors qu’ils préféreraient faire des gâteaux bien au chaud, tenter de résister à l’hibernation en buvant du café pour profiter des joies de la neige. Mais le meilleur moment, c’est quand même partir au bout du monde pour le fameux festival de sorbets organisé par leur amie, Madame Ourse polaire. L’hiver est peut-être la plus belle des quatre saisons même pour les ours après tout.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com