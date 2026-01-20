Les Oursinades de Carry-le-Rouet Port de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet

Les Oursinades de Carry-le-Rouet

Dimanche 1er février 2026 de 10h à 17h.

Dimanche 8 février 2026 de 10h à 17h.

Dimanche 15 février 2026 de 10h à 17h.

Reporté en cas de mauvais temps. Port de Carry-le-Rouet Esplanade Roger Grange Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Chaque année, les 3 premiers dimanches en février, des milliers de visiteurs viennent à Carry-le-Rouet pour célébrer le mois de l’oursin !

Une fête devenue tradition dégustations d’oursins, fruits de mer et plats de la mer ainsi que des expositions, marchés, et animations.



Les pieds dans l’eau, sur un rocher, accoudé sur les tables en bois ou confortablement installé chez un des restaurateurs, tous les endroits sont agréables pour déguster oursins et fruits de mer.

De nombreuses animations dansantes et musicales sont programmées tout au long des journées ainsi qu’une foire artisanale avec vente de produits du terroir, bijoux, et souvenirs. .

Port de Carry-le-Rouet Esplanade Roger Grange Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

Every year, on the first 3 Sundays in February, thousands of visitors come to Carry-le-Rouet to celebrate sea urchin month!

