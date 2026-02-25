Les Oursinades du Café de la Place Place Marcel Bonein Eygalières

Les Oursinades du Café de la Place

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 11h. Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières Bouches-du-Rhône

Le Café de la Place à Eygalières vous invite à ses Oursinades, le dimanche 1er mars à partir de 11h !

Le cadre vintage sympathique du Café de la Place au centre du village d’Eygalières vous attend pour un moment convivial en famille ou entre amis !



Stand Écailler avec Escauma de Saint-Rémy-de-Provence

Animation musicale .

Place Marcel Bonein Café de la Place Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 93 60 cafedelaplace@gmail.com

English :

The Café de la Place in Eygalières invites you to its Oursinades on Sunday 1 March from 11am!

L’événement Les Oursinades du Café de la Place Eygalières a été mis à jour le 2026-02-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles