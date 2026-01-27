Les oursinades du Vallon Eyguières

Les oursinades du Vallon

Samedi 14 février 2026 de 11h à 15h. voie d’Aureille Eyguières Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 15:00:00

2026-02-14

Rendez-vous, au Domaine ODDO, au cœur du Vallon des Glauges, pour un moment gourmand et convivial autour des saveurs de la mer.

Dans un cadre naturel exceptionnel, venez célébrer la tradition des oursinades et déguster des oursins fraîchement ouverts, dans une ambiance authentique et festive. Entre terroir, partage et plaisirs simples, cette pause gourmande promet un instant hors du temps, idéal à vivre entre amis, en famille… ou en amoureux pour une Saint-Valentin pas comme les autres. .

voie d’Aureille Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendezvous at Domaine ODDO, in the heart of the Vallon des Glauges, for a gourmet moment of conviviality around the flavors of the sea.

