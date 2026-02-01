Les outils au jardin comment s’économiser et économiser Prissac

Les outils au jardin comment s’économiser et économiser

Trucs et astuces pour jardiner en douceur.

De même que l’agriculture a évolué en mécanisant de plus en plus les différentes tâches, nos jardins peuvent aussi observer cette évolution. A l’occasion d’un rendez-vous du Réseau jardin animé par le CPIE, les participants échangeront sur des trucs et astuces pour jardiner en douceur et limiter l’usage d’outils thermiques.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’élaboration du pôle expérimental pour une agriculture résiliente, porté par le Parc naturel régional de la Brenne. .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Tips and tricks for gentle gardening.

