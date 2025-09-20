Les outils et techniques qui traversent les âges, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis

Les outils et techniques qui traversent les âges, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis samedi 20 septembre 2025.

Les outils et techniques qui traversent les âges, Journées Européennes du Patrimoine

35 Route Nationale Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 septembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Les outils et techniques qui traversent les âges, Journées Européennes du Patrimoine. De 11h à 17h au 35 Route Nationale, Villemaur-sur-Vanne.

A propos Venez découvrir l’exposition de silex taillés et polis “René Dijon” à travers une visite commentée de la collection. Vous pourrez assister à des animations autour du thème de l’outil permanence des techniques et des matériaux, de la Préhistoire à nos jours, ainsi qu’a une démonstration de techniques néolithiques.

La Maison de la Préhistoire othéenne est un tout nouvel espace d’exposition permanent, consacré à une remarquable collection de silex taillés et polis, léguée par un collectionneur passionné à l’association ARPA. La muséographie de cet espace a été conçue par un archéologue expert de l’Inrap. L’espace est ouvert de juin à octobre par les bénévoles de l’association. .

35 Route Nationale Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 28 78 00 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les outils et techniques qui traversent les âges, Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance