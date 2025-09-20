Les outils et techniques qui traversent les âges Maison de la Préhistoire othéenne Aix-Villemaur-Pâlis

Les outils et techniques qui traversent les âges 20 et 21 septembre Maison de la Préhistoire othéenne Aube

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’exposition de silex taillés et polis “René Dijon” à travers une visite commentée de la collection. Vous pourrez assister à des animations autour du thème de l’outil : permanence des techniques et des matériaux, de la Préhistoire à nos jours, ainsi qu’a une démonstration de techniques néolithiques.

Maison de la Préhistoire othéenne 35 route Nationale, 10190 Villemaur-sur-Vannes Aix-Villemaur-Pâlis 10190 La Vove Aube Grand Est +33 6 28 78 00 19 https://arpa.s2.yapla.com/fr/mpo https://www.facebook.com/profile.php?id=61557484580441 La Maison de la Préhistoire othéenne est un tout nouvel espace d’exposition permanent, consacré à une remarquable collection de silex taillés et polis, léguée par un collectionneur passionné à l’association ARPA. La muséographie de cet espace a été conçue par un archéologue expert de l’Inrap. L’espace est ouvert de juin à octobre par les bénévoles de l’association. Parking à proximité, place handicapé.

