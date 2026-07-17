Les outils horticoles, quelle histoire !, La Grande Maison de Saint-Denis – Maison de l’Horticulture, Darvoy

Informations pratiques

Les outils horticoles, quelle histoire ! Dimanche 20 septembre, 14h00 La Grande Maison de Saint-Denis – Maison de l’Horticulture Loiret

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans le cadre d’une ancienne maison vigneronne, venez découvrir les outils utilisés autrefois dans les métiers de l’horticulture et de la vigne. Rares ou insolites, ces outils nous rappellent d’autres manières de vivre et de cultiver dans l’Orléanais. En complément des outils je présenterai des documents sur les éditions du bon jardinier.

La Grande Maison de Saint-Denis – Maison de l’Horticulture 63 route d’Orléans 45150 Darvoy Darvoy 45150 Loiret Centre-Val de Loire 0238599917 http://horticollection.blogspot.com/ Dans le cadre d’une ancienne maison vigneronne, venez découvrir les outils utilisés autrefois dans les métiers de l’horticulture et de la vigne.

Formidable témoignage de l’évolution technique, les outils horticoles nous racontent leurs histoires. Découvrez la collection d’un passionné d’horticulture : outils et autres objets liés à la culture légumière, fruitière, horticole et à l’art des jardins. Rares ou insolites, ces pièces nous rappellent d’autres manières de vivre et de cultiver dans l’Orléanais..

En complément des outils je présenterai des documents sur les éditions du bon jardinier.

Dans le cadre d’une ancienne maison vigneronne, venez découvrir les outils utilisés autrefois dans les métiers de l’horticulture et de la vigne.

©Mouré Patrick