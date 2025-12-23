Les Outre-mer aux avant-postes Maison de l’océan Paris Lundi 26 janvier 2026, 10h00

Les Outre-mer aux avant-postes Édition 2026

Nous vous donnons rendez-vous le 29 janvier 2026 dans le cadre magnifique de la Maison de l’Océan à Paris, pour une journée de conférences et de débats dédiée aux Outre-mer. Vous pourrez retrouver le programme et la billetterie début décembre.

Aujourd’hui, les territoires ultramarins sont confrontés à certaines des crises les plus importantes que connaît la France depuis des décennies. En Nouvelle-Calédonie, la situation institutionnelle demeure imprévisible. A Mayotte, le territoire se relève difficilement d’un cyclone catastrophique. Dans les Antilles ou à la Réunion, des inégalités persistantes, un coût de la vie élevé, un chômage structurel et une forte dépendance vis-à-vis de l’Hexagone demeurent des problématiques majeures. Partout, l’heure est aux décisions fortes, tandis que l’Hexagone s’enfonce dans l’immobilisme politique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T19:00:00.000+01:00

1

https://evenements.lepoint.fr/outre-mer/programme/

Maison de l’océan 195 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris Quartier du Val-de-Grâce Paris 75005 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

