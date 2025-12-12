LES PAILLETTES DE LEUR VIE – LA SCALA PARIS Paris

LES PAILLETTES DE LEUR VIE Début : 2026-03-19 à 21:15. Tarif : – euros.

Le mystère du pèreLes Paillettes de leur vie ou la paix déménage prolonge le zoom opéré par la Trilogie du Troisième Type. Après le genre et la verge, Mickaël Délis explore la semence des hommes. Du délire aristotélicien sur les fluides aux nouvelles modalités de filiation, c’est la figure du père au fondement de l’enflure patriarcale qui pose ici question. Sur scène, des personnages nombreux entourent un fils qui a perdu son papa, qui donne son sperme à l’hôpital Tenon et qui ne veut surtout pas d’enfant. Ambiance.L’HumanitéAvec ce 3eme volet de sa trilogie du troisième type consacrés aux mecs dominants mais dépassés, Mickael Délis poursuit sa route avec humour et sincérité. Le résultat est franchement réjouissant ! L’Oeil d’OlivierTous les personnages de cette galerie de portraits finement exposés sont croqués remarquablement. La mère, point central de sa vie prend ici une dimension bouleversante. Ses qualités d’interprète ont bien grandi depuis le premier opus. Cette maturité se ressent aussi dans la conception du spectacle. La mise en scène est de toute beauté. Ce spectacle ouvert sur la vie est magnifique. ScènewebL’ensemble est aussi drôle que passionnant, un miracle de sensibilité et d’intelligence enthousiaste, qui passe par un corps virevoltant, toujours en mouvement, précis et délié. La partition gestuelle devient chorégraphique en se dotant de scènes musicales où s’exprime alors pleinement l’ancien danseur. TêtuC’est l’une des aventures théâtrales récentes les plus enthousiasmantes du moment, qui allie habilement réflexion sur le genre et humour.4 TTTT TéléramaArmé de sa plume sensible et drôle, faisant vivre ses personnages subtils, Mickaël Délis livre un grand spectacle sur l’héritage, sincère, poétique et bouleversant.

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75