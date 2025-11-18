Les Paladins – Armida Abbandonata Opera Grand Avignon Avignon

Les Paladins – Armida Abbandonata Dimanche 14 décembre, 17h00 Opera Grand Avignon Vaucluse

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-14T17:00:00 – 2025-12-14T18:45:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00 – 2025-12-14T18:45:00

Ce programme est un voyage musical entre Lully, Vivaldi, Haydn et surtout Haendel, qui ont su représenter avec passion et délicatesse une femme tiraillée entre la passion et le pouvoir, et finalement abandonnée, bafouée par un héros lui préférant la gloire.

Dans ce parcours se détache la grande cantate « Armida abbandonata » de Haendel, véritable opéra en miniature où l’héroïne donne libre cours à sa démesure et sa folie. Un siècle de musiques tout en intensité et en théâtralité, et un magnifique portrait de femme.

Les Paladins – Conventionnement 2023-2025

Opera Grand Avignon Opéra Café 24 Place de l’Horloge, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespaladins.com/date/armida-abbandonata-avignon/ »}]

Dans la lignée des grandes magiciennes vaincues par l’amour, Armide, tout comme Alcina ou Circé, a inspiré de nombreux compositeurs. Musiques baroque en Avignon Karine Deshayes