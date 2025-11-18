Les Paladins – Beatles Baroque Théâtre de Brunoy Brunoy

Les Paladins – Beatles Baroque Jeudi 18 décembre, 20h00 Théâtre de Brunoy Essonne

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T20:00:00 – 2025-12-18T21:15:00

Fin : 2025-12-18T20:00:00 – 2025-12-18T21:15:00

D’un côté, un compositeur « so British », maître de la chanson anglaise, du XVIIème siècle, dont les mélodies captivantes et les harmonies délicieuses évoquent parfois la Pop music-à moins que ce ne soit l’inverse. De l’autre, « Quatre garçons dans le vent », à l’imagination musicale et textuelle sans limites, cherchant toujours de nouvelles sonorités, flirtant parfois avec l’univers de la musique classique ou traditionnelle pour se renouveler.

Une rencontre qui va ainsi se transformer en dialogue, nourri de similitudes musicales parfois troublantes. Invitons les Beatles dans l’univers sonore de Purcell, avec des voix baroques et les sonorités de la viole de gambe, de l’orgue positif et du clavecin, ce dernier par ailleurs très présent dans les chansons des années 60. Mais Purcell, lui, sera-t-il tenté d’entrer dans celui des Beatles, parfois psychédélique, entre Pop music et Rock’roll , échangeant sa perruque contre des lunettes noires ?

Théâtre de Brunoy 2-4 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

